Türker Et Kasap'ta Hisseli Kurbanlık Fiyatları Cazip Seçenekler Sunuyor

6 bin 500 ₺'lik hisseli satışta 20-25 kg aralığında et

8 bin ₺'ye 25-30 kg aralığında et

10 bin ₺'ye ise 30-35 kg aralığında parçalanmış et veriliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türker Et Kasap'ta kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş satışları başladı! Isparta'da yer alan Türker Et Kasap, kaliteli eti ve uygun fiyatları ile dikkatleri üzerine çekiyor.Hisseli kurbanlık almak isteyenler için fiyatlar da oldukça cazip!Türker Et Kasap, kurbanlık etlerini işlemek isteyen müşterilerine de hizmet veriyor. Kıyma, sucuk gibi işlemler için etlerinizi Türker Et Kasap'a getirebilirsiniz.Türker Et Kasap'ın adresi Bilim Tıp Merkezi karşısında, iletişim numarası ise 0 541 300 05 40. Kaliteli ve uygun fiyatlı kurbanlık etler için Türker Et Kasap'a uğramayı unutmayın!