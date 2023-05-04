- Kurban Bayramı'na Hazırlık: Türker Et Kasap'ta Kurbanlık Satışları Başladı
- Türker Et Kasap'ta Hisseli Kurbanlık Fiyatları Cazip Seçenekler Sunuyor
Hisseli kurbanlık almak isteyenler için fiyatlar da oldukça cazip!
- 6 bin 500 ₺'lik hisseli satışta 20-25 kg aralığında et
- 8 bin ₺'ye 25-30 kg aralığında et
- 10 bin ₺'ye ise 30-35 kg aralığında parçalanmış et veriliyor.
Türker Et Kasap'ın adresi Bilim Tıp Merkezi karşısında, iletişim numarası ise 0 541 300 05 40. Kaliteli ve uygun fiyatlı kurbanlık etler için Türker Et Kasap'a uğramayı unutmayın!
ADRES: Bilim Tıp Merkezi karşısı
TELEFON: 0 541 300 05 40