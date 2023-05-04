Isparta'nın Nisan 2023 sektörel ihracat raporu



Sektör Ns.'23 Oca.-Ns. '23



Çelik 97,26 826,51

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 4.450,78 17.510,34

Demir ve Demir Dışı Metaller 279,10 1.299,47

Deri ve Deri Mamulleri 0,05 6,02

Diğer Sanayi Ürünleri 21,87 21,87

Elektrik ve Elektronik 94,66 477,42

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 1.228,66 6.223,26

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2.599,77 8.757,66

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 388,67 1.918,64

İklimlendirme Sanayii 976,25 4.298,38

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.510,55 12.191,59

Kuru Meyve ve Mamulleri 7,31 206,96

Madencilik Ürünleri 4.912,72 22.629,02

Makine ve Aksamları 418,96 1.682,45

Meyve Sebze Mamulleri 1.533,82 4.029,95

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.385,43 10.848,36

Mücevher - 113,15

Otomotiv Endüstrisi 41,59 67,40

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 829,82 1.973,35

Süs Bitkileri ve Mamulleri 124,93 1.461,45

Tekstil ve Hammaddeleri 1.701,72 6.214,47

Yaş Meyve ve Sebze 5.529,95 25.913,6



Toplam 30.133,88 128.763,13



Isparta'nın Nisan 2023 İhracat Atlası



Ülke Ns.'23 Oca.-Ns.'23



ABD 4.824,53 18.862,82

ALMANYA 765,84 4.088,85

ANTALYA SERBEST B. 482,13 4.232,19

BİRLEŞİK KRALLIK 750,15 3.917,24

BULGARİSTAN 230,40 1.354,92

ÇİN 2.105,91 8.660,07

FRANSA 2.227,49 6.799,13

HOLLANDA 98,46 443,70

İSPANYA 2.561,62 9.228,91

İSRAİL 509,57 1.485,00

İSVEÇ 143,07 1.056,97

İTALYA 1.055,92 3.402,96

KANADA 209,10 1.842,16

KUZEY KIBRIS TÜRK C. 128,63 452,80

LİBYA 283,14 1.132,82

ÖZBEKİSTAN 328,45 2.462,27

PORTEKİZ 72,74 90,05

RUSYA 2.066,99 7.784,75

YUNANİSTAN 186,58 550,29



Toplam 30.133,88 128.763,13



