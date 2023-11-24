Isparta'da Tarımsal Kooperatif Güneş Enerjisiyle Ayakta



Isparta'da faaliyet gösteren S.S. Yukarıgökdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen güneş paneli sistemi sayesinde soğuk hava deposunu kendi elektriğiyle işletiyor.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da, elma üreticilerinin en önemli masraf kalemlerinden biri olan soğuk hava deposu giderleri, kooperatifin güneş enerjisi sistemini kullanarak azaltıldı. TKDK'den alınan destekle gerçekleştirilen proje kapsamında, kooperatifin soğuk hava deposunun çatısı güneş paneli sistemiyle kaplanarak kendi elektriğini üretmeye başladı.

Kooperatif Müdürü İsmail Savaş, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Artan enerji maliyetleri nedeniyle deponun çatısına GES kurmaya ve tükettiğimiz enerjiyi kendimiz karşılamaya karar verdik. 7,8 milyon liralık yatırımın 4,3 milyonunu TKDK'den hibe aldık. Tesisin 7 bin metrekarelik çatısına proje kapsamında 1674 panel döşenerek 765 kW'lık yenilenebilir enerji sistemi kuruldu. Artık depomuz ihtiyacı olan elektriği kendisi karşılıyor." dedi.

Bu projenin, tarımsal üretimde sürdürülebilir enerji kullanımına örnek teşkil ettiği belirtiliyor. Elde edilen başarı, tarım sektöründe enerji maliyetlerini azaltma ve çevre dostu uygulamalara geçiş konusundaki ilgiyi artırabilir.