Isparta'da Saklı Güzellik! Çoğu Kişi Bilmiyor!

Isparta'nın Gönen ilçesindeki Saklı Güzellikler Gönen ilçesi, Isparta'nın saklı güzelliklerini barındırıyor. Bu özel topraklarda gezdiğimiz ilk yer, Bağarası Göleti oldu. Hafif meyilli yamaçlarda bulunan bu bölge, kendi gül yağınızı üretebileceğiniz kadar verimli topraklara ev sahipliği yapıyor.Değirmeni ile ünlü Kızıldere Göleti ise insanları huzura kavuşturan bir atmosfere sahip. Bu sembolik mekanı ziyaret etmek bir keyif.Yuvacca Yaylası, özgürlüğüne düşkün yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Bu bölge, besicilikle geçinen yerel halkın vazgeçilmezleri arasında.İlçenin yeni su kaynağı ise 25.000 metre uzaklıktan getirilmiş. Bu doğa dostu yolculukla gelen kaynak suyu, her gün yöre halkını selamlıyor.1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri'nin kurucusu İsmail Hakkı TONGUÇ, sizleri bu uzun yolculukta karşılıyor. Gönen ilçesi, keşfedilmeyi bekleyen bu güzelliklerle dolu.