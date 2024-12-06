SDÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDEN BEĞENİ TOPLAYAN PROJE











Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri "Sevgiyle Büyür, Sevgiyle Yaşarız" projesi kapsamında, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engellilerle bir araya geldi.Engelli bireylerin günlük yaşamlarına dokunmak ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak için hayata geçirilen proje Barida Hotel Eğirdir Salonu’nda gerçekleştirildi.Projenin organizasyonunu üstlenen Nimetin Düşleri Organizasyon olurken proje kapsamında, katılımcılar müzik, eğlence ve dans ekibinin sergilediği halk oyunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, palyaçoların katılımıyla yüz boyama etkinliği yapıldı. Isparta’nın sevilen sanatçısı Fatih Büyüktaş ise, verdiği mini konser ile konuklara keyifli anlar yaşattı. Aynı zamanda Dj. Nilgün’ün katılımıyla katılımcılar adeta eğlenceye doydu.Projenin hayata geçirilmesinde Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Uğur Özay, Tolgahan Karakulak, Meryem Kaçmaz, Yaren Ayaz, Merve Ertekin, Teslime Şen ve Çağla Topuz rol aldı. Proje günü etkinlik alanını ziyaret eden Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü “Bu proje bizi oldukça mutlu etti, hazırlayan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ederiz.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.Proje ekibi adına konuşan Uğur Özay “Bu projeyi hazırlarken hedefimiz, engelliarkadaşlarımıza eğlenceli ve unutamayacakları bir gün yaşatmaktı, umarım herkes çok eğlenmiştir.” dedi.