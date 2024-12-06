5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıldönümü

Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Karataş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadınlarının, başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere önemli haklara kavuştuğunun altını çizdi.

Karataş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün, kadınların siyasi haklarına kavuşmasının yıldönümünü ve kadınların toplumsal yaşamda hak ettiği yeri almasının önemini kutluyoruz. 5 Aralık 1934’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu, sadece Türkiye için değil, dünya çapında da bir ilkti ve kadının toplumsal statüsünü güçlendiren bir dönüm noktasıydı.

Bu önemli günde, kadın haklarını savunma yolunda emek veren tüm öncü kadınları saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu mirası yaşatmak ve daha ileriye taşımak için kararlıyız. Eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık yolunda, birlikte daha güçlü bir geleceğe!”