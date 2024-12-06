Aksu Entegre Devlet Hastanesi'nin Temeli Dualarla Atıldı

Isparta’nın Aksu ilçesi, modern bir sağlık tesisine kavuşmaya hazırlanıyor. İlçede 10 yataklı entegre devlet hastanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Aksu İçin Önemli Bir Hizmet"

Temel atma töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, hastanenin ilçede uzun zamandır özlemle beklenen bir proje olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere emeği geçen milletvekilleri ve yerel idarecilere teşekkür eden Vali Erin, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımızın geçtiğimiz günlerde Isparta’ya yaptığı ziyaret, ilin genel durumu ve sağlık hizmetlerini değerlendirme açısından çok verimli geçti. Isparta, sağlık alanında örnek gösterilebilecek bir seviyeye ulaştı. Aksu ilçemizde sağlık hizmetlerine erişimi artıracak bu tesis, çok kısa sürede tamamlanarak halkımıza hizmet vermeye başlayacak."

"Kısa Sürede Hizmete Açılacak"

Vali Erin, temel atma törenine katılan vatandaşların yoğun ilgisinin, bu hizmetin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti. İnşaatın kazasız bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, yüklenici firmanın projeyi hızla bitireceğine inandığını söyledi.

Törene Katılım Yoğundu

Hastanenin temel atma törenine Vali Abdullah Erin’in yanı sıra, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Aksu Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Modern Sağlık Hizmetleri Geliyor

10 yataklı entegre devlet hastanesi, Aksu ilçesinin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. İnşaatın tamamlanmasının ardından, bölge halkına daha iyi sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Dualar eşliğinde temeline ilk betonun döküldüğü hastane, kısa sürede tamamlanarak bölgenin sağlık hizmetlerindeki önemli bir boşluğu dolduracak.







