SDÜ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN

EĞİRDİR GÖLÜ KENARINDA ÇEVRE ETKİNLİĞİ

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Türkiye'nin 2. en büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü kenarında Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri çevre etkinliği gerçekleştirdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün daveti üzerine ilçeye gelen öğrenciler ilk olarak Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde başkanla birlikte kahvaltı yaptılar. Daha sonra ellerine eldiven giyen ve çöp poşeti alan öğrenciler göl kenarlarını temizlediler.Hukuk Fakültesi öğrencileri günün anısına Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e hediye takdiminde bulundular. Başkan Gök, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizi böyle güzel bir etkinlikte ilçemizde görmekten dolayı mutluyuz, her zaman bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediyesi Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş ise; 'Dünya İklim Değişiklikleri' etkinlikleri kapsamında bizlerde Eğirdir Belediyesi olarak Eğirdir Gölü çevresinde temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Temizlik çalışmalarımızı SDÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerimizle yapıyoruz, burada hem iklim değişikliğine katkıda bulunmak hem de bir farkındalık yaratma çabası içerisindeyiz.' dedi.Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden SDÜ Hukuk ve Adalet Topluluğu Başkanı Doğaç Mert Uluer ise; 'Bildiğiniz üzere Dünya İklim Değişikliği haftası içerisindeyiz. İklim değişikliğinin çok bariz olduğu ülkelerden birisinde yaşıyoruz. Gönül isterdi ki bu iklim değişikliğinden bu kadar etkilenmeyelim ama ne yazık ki insanlığın belli bir tüketim hacmini aştığı için bu duruma geldik. Bu konuda tüm öğrenci arkadaşlarımız, tüm çevremiz tüm sivil toplum kuruluşlarımızı bu çağrıya davet ediyoruz. Doğa hepimizin, doğayı yaşatmak için hepimiz uğraşalım.' ifadelerini kullandı.