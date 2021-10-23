GAMBİYALI'LAR EĞİRDİR'DE ELMA TOPLADI

Isparta'nın Eğirdir İlçesine eğitim ve turizm amaçlı gelen yaklaşık 250 Gambiya'lı İlçeyi karnaval alanına çevirdi. Türkiye'nin elma bahçesi olarak bilinen ve en iyi elmalarının yetiştiği ilçede elma hasatı yapan öğrenciler neşeli anların yaşanmasına sebebiyet verdi.Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'dan 7 renkli göl olarak bilinen Eğirdir'e geldiler. Onlar Eğirdir'e, Eğirdir onlara hayran kaldı. Eğitim ve turistik gezi için Eğirdir'e gelen Gambiya kafilesi yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölünü tekne ile gezdikten sonra. Elma hasadına katıldılar. Renkli otantik kıyafetleri neşeli tavırları ve Gambiya'ya özgü danslarıyla Eğirdir'de karnaval havası estirdiler. Hayatlarında ilk defa elma bahçesi gördüklerini ifade eden Gambiyalılar "Ülkemize elma dışarıdan geliyor ama bu kadar sulu ve lezizini ilk defa birada görüyoruz. Isparta, Eğirdir çok güzel" dediler.Eğirdir İlçesi Belediye Başkanı Veli Gök'ün ev sahipliğin de Eğirdir Gölü'nde elektrikli tekne gezisi yapan, elma hasatına katılan Gambiyalılar daha sonra şehir merkezinde bulunan Liman'da Gambiya dansı yaptılar.Eyüpler Köyü Muhtarı Tahir İnce'nin eşlik ettiği Elma bahçesinde bahçe sahibi Mehmet Okutan'da misafirlerle ilgilenerek elma toplamasını öğretti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada; 'Misafirlerimizi öğrenim amacıyla ülkemizde görmekten oldukça mutluyuz, misafirlerimiz her zaman başımızın tacıdır.' dedi.