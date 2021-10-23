Kaya Balık'ın leziz deniz mahsülleri ilk günkü haliyle ve yüksek kaliteli sunumuyla tezgahlarda yerini aldı.
Üstün ürün kalitesiyle de Isparta'daki balıkseverlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.
Kaya Balık müşterilerine diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı olan dört önemli standart sunuyor.
- Kalite
- Dürüstlük
- Değer
- Hizmet
''Vizyonumuz budur. Biz iddialıyız. Yenilikçiyiz. Kaynaklara, deneyime sahibiz ve size hizmet etmek istiyoruz!''
- Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
- WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80
- Tıkla Ara Sipariş Ver: 0246 220 20 70
Etrafta Balık Aramayı!
Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.
''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''