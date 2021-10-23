DENİZDEN YENİ GELEN ÜRÜNLER KAYA BALIK REYONLARINDA

Kalite

Dürüstlük

Değer

Hizmet

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

Tıkla Ara Sipariş Ver: 0246 220 20 70 Etrafta Balık Aramayı! Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir. ''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''







































leziz deniz mahsüllerigünkü haliyle ve yüksek kaliteli sunumuyla tezgahlarda yerini aldı.Üstün ürün kalitesiyle de Isparta'daki balıkseverlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.Kaya Balık müşterilerine diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı olan dört önemli standart sunuyor.