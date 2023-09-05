SDÜ Fethiye Yeşil Üzümlü Köyü Dastarhanesi'nde ''Kök Boyama'' Atölyesi Gerçekleştirildi









































Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı (AD) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, Türk kültürünün köklü geleneği olan kök boyama sanatını, Fethiye'ye bağlı Yeşil Üzümlü Köyü'nde Coğrafi İşaret Tescili almış "Dastar" kumaşlarına uygulayarak bir buluşmaya imza attı.Tarihi kökenleri 4-5 bin yıl öncesine dayanan kök boyama sanatı, geleneksel uygulamalarla Türkiye'nin yüksek marka değerleriyle bir araya getiriliyor. SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, "Şile Bezi"nin ardından şimdi de Yeşil Üzümlü Köyü'nün Coğrafi İşaret Tescili almış değeri olan "Dastar" kumaşlara kök boyama işlemi gerçekleştirdi.Fethiye Belediyesi ve Likya Kadın Kooperatifi'nin destekleriyle Yeşil Üzümlü Köyü'nde düzenlenen Dastar Kumaş Boyama Atölyesi, iki gün boyunca devam etti. Atölye çalışmaları sırasında Dastar kumaşları ve iplikler, ceviz kabuğu, muhabbet çiçeği ve cehri gibi doğal boyar bitkilerle odun ateşinde kaynatılarak boyandı. Ayrıca meşe palamudu, demir sülfat ve şap gibi minerallerle mordanlama (sabitleme) işlemi de gerçekleştirildi.Doç. Dr. Mustafa Genç, kök boyamanın kanserojen madde içermeyen doğal bir yöntem olduğunu vurgulayarak, son yıllarda bu geleneğin doğa dostu ve sağlıklı bir alternatif olarak yeniden popüler hale geldiğini belirtti. Genç, "Biz 'ilham veren üniversite' ilkesi doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında bu güzel hikayeyi yazmaya devam ediyoruz" dedi.Dünya genelinde özellikle çocuk giysilerinde "Kök Boyama Kreasyonu"nun arttığını ifade eden Genç, bu eski geleneği yeniden canlandırmak için çalıştıklarını ve kadın kooperatiflerine yönelik atölye ve eğitim programları düzenlediklerini belirtti. Kök boyamanın doğal, saf, çevreci ve sağlıklı olması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü vurguladı.Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ise Yeşil Üzümlü Dastarı'nın Coğrafi İşaret Tescili aldığını ve kullanım alanını genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Dastarı, doğal boyalarla renklendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu coğrafyada başörtüsü, şal ve ev süsü olarak kullanıldığını belirtti. Kooperatif olarak kullanım alanını daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.