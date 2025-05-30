Isparta'da İGS’den Yaz Sezonuna Özel Dev Kampanyalar Başladı!

## İGS’den Yaz Sezonuna Özel Dev Kampanyalar Başladı!

### Takım Elbiselerde Çifte İndirim Fırsatı

### Tüm Yaz Ürünlerinde “En Baba Kampanya” Fırsatı

### Polo Yaka Tişörtte Fiyat Avantajı

### Kasada Ekstra İndirimler











Erkek giyim sektörünün köklü markalarından İGS, yaz sezonuna özel hazırladığı kampanyalarla alışveriş keyfini ikiye katlıyor. *Tüm takım elbiselerde ve tüm yaz sezonu ürünlerinde* büyük indirimler ve cazip fırsatlar müşterileri bekliyor.İGS mağasında takım elbise alışverişine özel başlatılan kampanyada, 1. üründe %50 indirim uygulanıyor. Kampanya bununla da sınırlı kalmıyor; 2. üründe önce %50, ardından ekstra %30 indirim yapılarak büyük avantaj sağlanıyor. Üstelik kasada yapılacak ekstra indirimlerle müşteriler daha fazla kazanma şansı yakalıyor.İGS, *tüm yaz sezonu ürünlerinde* geçerli olmak üzere düzenlediği kampanya kapsamında 1 alana 1 bedava fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile müşteriler hem kendilerine hem sevdiklerine avantajlı alışveriş yapma imkânı buluyor.Yaz sezonunun vazgeçilmezi polo yaka tişörtlerde de özel kampanya düzenleyen İGS, 3 adet polo yaka tişörtü yalnızca 2 bin TL’den satışa sunuyor. Farklı renk ve beden seçenekleriyle hazırlanan bu özel kampanya, hem şıklığı hem de hesaplı alışverişi bir arada sunuyor.Tüm kampanyalara ek olarak, 5 bin TL alışverişe %5, 10 bin TL alışverişe %10 ve 20 bin TL alışverişe %15 oranında ekstra indirim fırsatı da müşterilere sunuluyor. Bu sayede alışveriş tutarı arttıkça kazanç da büyüyor.