Isparta'da İGS’den Yaz Sezonuna Özel Dev Kampanyalar Başladı!

Erkek giyim sektörünün köklü markalarından İGS, yaz sezonuna özel hazırladığı kampanyalarla alışveriş keyfini ikiye katlıyor. *Tüm takım elbiselerde ve tüm yaz sezonu ürünlerinde* büyük indirimler ve cazip fırsatlar müşterileri bekliyor.
### Takım Elbiselerde Çifte İndirim Fırsatı
İGS mağasında takım elbise alışverişine özel başlatılan kampanyada, 1. üründe %50 indirim uygulanıyor. Kampanya bununla da sınırlı kalmıyor; 2. üründe önce %50, ardından ekstra %30 indirim yapılarak büyük avantaj sağlanıyor. Üstelik kasada yapılacak ekstra indirimlerle müşteriler daha fazla kazanma şansı yakalıyor.
### Tüm Yaz Ürünlerinde “En Baba Kampanya” Fırsatı
İGS, *tüm yaz sezonu ürünlerinde* geçerli olmak üzere düzenlediği kampanya kapsamında 1 alana 1 bedava fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile müşteriler hem kendilerine hem sevdiklerine avantajlı alışveriş yapma imkânı buluyor.
### Polo Yaka Tişörtte Fiyat Avantajı
Yaz sezonunun vazgeçilmezi polo yaka tişörtlerde de özel kampanya düzenleyen İGS, 3 adet polo yaka tişörtü yalnızca 2 bin TL’den satışa sunuyor. Farklı renk ve beden seçenekleriyle hazırlanan bu özel kampanya, hem şıklığı hem de hesaplı alışverişi bir arada sunuyor.
### Kasada Ekstra İndirimler
Tüm kampanyalara ek olarak, 5 bin TL alışverişe %5, 10 bin TL alışverişe %10 ve 20 bin TL alışverişe %15 oranında ekstra indirim fırsatı da müşterilere sunuluyor. Bu sayede alışveriş tutarı arttıkça kazanç da büyüyor.
*Kampanyalar; tüm takım elbiselerde, tüm yaz sezonu ürünlerinde ve 1 alana 1 bedava fırsatıyla Meydan AVM 1. Kat’taki İGS mağazamızda sizleri bekliyor.