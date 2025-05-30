4 Mevsim Manavları’ndan Şehit Yakınları ve Gazilere Anlamlı Destek

Isparta’da Gölcük Yolu üzerinde ve Demirköprü altında hizmet veren 4 Mevsim Manavları’nın sahipleri Barış Ertel ve Mustafa Çanga, duyarlı davranışlarıyla takdir topladı. Başarılı işletmecilikleri ve güler yüzlü hizmet anlayışlarıyla tanınan iki esnaf, örnek bir vefa hareketine imza attı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret eden Ertel ve Çanga, şehit aileleri ve gazilere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirterek, “Onların yaptığı fedakârlıkların yanında bizim yaptıklarımızın adı bile anılmaz,” sözleriyle gönülleri kazandı.

%20 İndirim Müjdesi

Yapılan görüşme sonucunda, 4 Mevsim Manavları’ndan alışveriş yapacak olan şehit yakını ve gazi kimlik kartı sahiplerine, kasada %20 indirim uygulanacağı duyuruldu.

Dernek Başkanı Ali Savcı, bu duyarlı ve anlamlı jest için işletme sahiplerine teşekkür ederek, “Barış Ertel ve Mustafa Çanga’ya, derneğimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına minnetlerimizi sunuyoruz. İşlerinde bol kazanç ve bereket diliyoruz,” ifadelerini kullandı.