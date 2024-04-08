**Kredi Kartında Önemli Değişiklik: Merkez Bankası Açıkladı**



Son faiz artırımının ardından kredi kartı sektöründe bir ilk yaşandı. Merkez Bankası, Ramazan Bayramı haftasında kredi kartı alışveriş ve gecikme faiz oranlarının hesaplama yöntemlerinde değişiklik yaparak bu alanda yeni bir adım attı.



6 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren bu kararla birlikte, kredi kartı alışveriş faizi yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseldi. Aynı zamanda gecikme faiz oranı da yüzde 3,96'dan yüzde 4,55'e çıkarıldı.



Bu değişiklikle birlikte kredi kartı kullanımındaki büyümenin Mart ayında yüzde 100'ün altına gerilediği görüldü. Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı harcamalarının 13 haftalık yıllıklandırılmış büyümesi Mart ayında ivmesini düşürdü.



Bununla birlikte, 2024 boyunca kredi kartı harcamalarının 13 haftalık yıllıklandırılmış büyümesi hiçbir zaman yüzde 100'ün altına düşmedi. Ancak Mart ayında bu büyüme ivmesinde bir gerileme yaşandı.



Özellikle bireysel kredi kartı harcamalarında faiz artırımının etkisinin görüldüğü belirtiliyor. Mart ayında bireysel kredi kartı harcamalarında ivme kaybı yaşanırken, kurumsal kredi kartı harcamalarında ise artış gözlendi.



Tüm bu gelişmeler, Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırımı kararının kredi kartı harcamaları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.