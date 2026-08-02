Şarkikaraağaç'ta Geleneksel Kızıldağ Helva Bayramı ve Festival Coşkusu

Şarkikaraağaç'ta Geleneksel Kızıldağ Helva Bayramı ve Festival Coşkusu
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 16:39
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Şarkikaraağaç'ta Geleneksel Kızıldağ Helva Bayramı ve Festival Coşkusu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gelenekselleşen Kızıldağ Helva Bayramı, Kültür Sanat Festivali ve Sünnet Şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şarkikaraağaç Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, ilçe halkını bir kez daha aynı heyecanda buluşturdu.

Protokolden Festivale Yoğun İlgi

Festivalin açılış töreni, il protokolünün geniş katılımına sahne oldu.
  • Etkinliğe; AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer katıldı.
  • İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul'un yanı sıra çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile daire müdürleri de törende hazır bulundu.
  • Açılış programı, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla resmi olarak başladı.

"Amacımız Birlik ve Helvamızın Tanınırlığı"

Açılış töreninde konuşan Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, festivalin taşıdığı öneme dikkat çekti.
  • Başkan Göçer, etkinliğin en önemli amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı.
  • Ayrıca, Şarkikaraağaç'ın yöresel lezzeti olan helvanın Türkiye genelindeki tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
  • Konuşmaların ardından sembolik helva ateşi yakıldı ve protokol üyeleri tarafından kırılan helvalar vatandaşlara ikram edildi.

Gönül Belediyeciliği ve İlçe Yatırımları

Festivalde konuşan yetkililer, hizmet anlayışlarına dair önemli mesajlar verdiler.
  • AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer ve diğer ilçe belediye başkanları, altyapı ve yol gibi asli görevlerin ötesinde "gönül belediyeciliği" ilkesini benimsediklerinin altını çizdiler.
  • Açılışın ardından mehteran takımı eşliğinde coşkulu bir festival korteji düzenlendi.
  • Akşamki konserler öncesinde vatandaşlara hitap eden Milletvekili Osman Zabun, ilçeye kazandırılan yatırımları anlattı. Zabun; spor alanları, yüzme havuzu ve tamamlanan altyapı çalışmaları hakkında halkı bilgilendirdi.
  • Belediye Başkanı Ali Göçer ve İl Başkanı Furkan Cemer de yaptıkları konuşmalarda "gönül yapmaya" geldiklerini bir kez daha ifade ettiler.

Müzik Ziyafeti ve Sünnet Şöleni

Gündüz başlayan etkinlikler, akşam saatlerindeki eğlence programıyla zirveye ulaştı.
  • Sünnet şöleni kapsamında, sünnet olan çocuklara hediyeleri takdim edildi.
  • Müzik ziyafeti, Musa Taş'ın seslendirdiği yöresel türkülerle başladı.
  • Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Necati ve Saykolar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
  • Festivalin muhteşem finali ise sevilen sanatçı Eypio'nun verdiği büyük konserle gerçekleşti.
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