Şarkikaraağaç'ta Geleneksel Kızıldağ Helva Bayramı ve Festival Coşkusu

Protokolden Festivale Yoğun İlgi

Etkinliğe; AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun , Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer katıldı.

, ve katıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul 'un yanı sıra çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile daire müdürleri de törende hazır bulundu.

'un yanı sıra çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile daire müdürleri de törende hazır bulundu. Açılış programı, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla resmi olarak başladı.

"Amacımız Birlik ve Helvamızın Tanınırlığı"

Başkan Göçer, etkinliğin en önemli amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Şarkikaraağaç'ın yöresel lezzeti olan helvanın Türkiye genelindeki tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından sembolik helva ateşi yakıldı ve protokol üyeleri tarafından kırılan helvalar vatandaşlara ikram edildi.

Gönül Belediyeciliği ve İlçe Yatırımları

AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer ve diğer ilçe belediye başkanları, altyapı ve yol gibi asli görevlerin ötesinde "gönül belediyeciliği" ilkesini benimsediklerinin altını çizdiler.

ilkesini benimsediklerinin altını çizdiler. Açılışın ardından mehteran takımı eşliğinde coşkulu bir festival korteji düzenlendi.

Akşamki konserler öncesinde vatandaşlara hitap eden Milletvekili Osman Zabun, ilçeye kazandırılan yatırımları anlattı. Zabun; spor alanları, yüzme havuzu ve tamamlanan altyapı çalışmaları hakkında halkı bilgilendirdi.

ve tamamlanan hakkında halkı bilgilendirdi. Belediye Başkanı Ali Göçer ve İl Başkanı Furkan Cemer de yaptıkları konuşmalarda "gönül yapmaya" geldiklerini bir kez daha ifade ettiler.

Müzik Ziyafeti ve Sünnet Şöleni

Sünnet şöleni kapsamında, sünnet olan çocuklara hediyeleri takdim edildi.

Müzik ziyafeti, Musa Taş 'ın seslendirdiği yöresel türkülerle başladı.

'ın seslendirdiği yöresel türkülerle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Necati ve Saykolar , izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Festivalin muhteşem finali ise sevilen sanatçı Eypio'nun verdiği büyük konserle gerçekleşti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gelenekselleşenbüyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şarkikaraağaç Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, ilçe halkını bir kez daha aynı heyecanda buluşturdu.Festivalin açılış töreni, il protokolünün geniş katılımına sahne oldu.Açılış töreninde konuşan, festivalin taşıdığı öneme dikkat çekti.Festivalde konuşan yetkililer, hizmet anlayışlarına dair önemli mesajlar verdiler.Gündüz başlayan etkinlikler, akşam saatlerindeki eğlence programıyla zirveye ulaştı.