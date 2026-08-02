2026 YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Üniversite Tercih Maratonu Başlıyor

2026 YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Üniversite Tercih Maratonu Başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 03:50
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2026 YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Üniversite Tercih Maratonu Başlıyor

Milyonlarca üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, yüz binlerce öğrenci için hayallerindeki üniversiteye giden yolda en kritik aşama olan tercih dönemi resmen başlamış olacak.

Tercih Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların doğru ve stratejik bir tercih yapabilmeleri için 2026 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve güncel kontenjan bilgileri büyük önem taşıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da taban puanları ve başarı sıralamaları, güncellenmiş veriler ışığında şekillenecek.
Tercih sürecinde adayların izleyeceği adımlar ve kurallar şu şekilde belirlendi:
  • Tercih Platformu: Yerleştirme işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
  • Tercih Limiti: Adaylar, tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçme hakkına sahip olacak.
  • Puan Türlerine Göre Seçim: TYT puanıyla 2 yıllık ön lisans programları; AYT sonuçlarına göre ise 4 yıllık lisans bölümleri tercih edilebilecek.
  • Kılavuz Uyarısı: Uzmanlar ve yetkililer, tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması aşamasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ÖSYM kılavuzundaki yönergelere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çiziyor.

YÖK'ten Yeni Dönem: Kontenjan Değişiklikleri ve Geleceğin Meslekleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenlemeler, 2026 YKS tercih dönemine damgasını vuracak. Yapılan güncellemeler kapsamında bazı mevcut bölümlerin kontenjanlarında daralmaya gidilirken, özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarındaki programların kontenjanlarında önemli bir artış yaşandı.
Bunun yanı sıra YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 7'si lisans ve 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini duyurdu.

Yapay Zeka ve Teknoloji Odaklı Yeni Bölümler

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak dijitalleşme ve yapay zeka odaklı yepyeni akademik disiplinler üniversitelere entegre ediliyor. Öğrencilerin ilk kez tercih edebileceği bu yenilikçi programlardan bazıları şunlar:
  • Tarih ve Yapay Zeka
  • İşletme ve Yapay Zeka
  • Finansal Teknoloji (FinTech)
  • Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Dijital Oyun Teknolojileri
2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıklarının, yerleştirme sürecinin tamamen sonuçlanmasının ardından ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
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