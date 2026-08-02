Ispartalı Kıbrıs Gazilerinden 52 Yıl Sonra Aynı Gurur: "Vatan İçin Yine Olsa Yine Gideriz!"

Ispartalı Kıbrıs Gazilerinden 52 Yıl Sonra Aynı Gurur: "Vatan İçin Yine Olsa Yine Gideriz!"
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 03:51
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Ispartalı Kıbrıs Gazilerinden 52 Yıl Sonra Aynı Gurur: "Vatan İçin Yine Olsa Yine Gideriz!"

Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtararak adaya barış ve huzur getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve tüm Türkiye’de "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu anlamlı günde Kanal 32 haber mikrofonlarına konuşan Ispartalı Kıbrıs Gazileri, yarım asır önce yaşadıkları o büyük gururu bir kez daha paylaştı.

52 Yıllık Dinmeyen Heyecan ve Vatan Sevgisi

Yıllar geçse de unutulmayan bir zaferin ve bir milletin var olma mücadelesinin canlı tanıkları olan Ispartalı kahramanlar, 52 yıl önce cepheye giden o yüreklerin bugün de aynı inanç ve kararlılıkla attığını gösterdi.

"6 Günlük Evliydim, Gözümü Kırpmadan Gittim"

Harekâta katıldığında henüz çok genç olduğunu belirten bir Ispartalı gazimiz, o günkü vatan sevgisini ve inancını şu sözlerle ifade etti:
"20 yaşında, henüz 6 günlük evliyken çağrıldım ve arkama bile bakmadan gittim. Isparta'dan çıkıp Mersin'deki birliğime katıldım. Gençliğimizde Türklük şuuru ve İslam ahlakıyla yetiştik. Gemiye bindiğimizde o kadar güzel bir atmosfer vardı ki tarif edilemez. Bugün bile görev verilse; aynı ruhla, gücümüz yettiğince vatanı savunmaya, cepheye ekmek ve mermi taşımaya hazırız."

"Tekrar Görev Verilse Uçmaya Hazırım"

Harekâtın havacılık boyutunda görev alan bir diğer kahraman gazimiz ise içindeki vatan aşkının hiç sönmediğini vurgulayarak şunları aktardı:
"Şu an görev verilse uçmaya ve vatanı savunmaya anında hazırım. Havacı olarak Kayseri'ye, filoma gittiğimde 50 yıl sonrasının heyecanıyla kimseyi tanıyamamıştım ama hepimiz içimizdeki vatan sevgisiyle hareket ettik. Kıbrıslı kardeşlerimizin vatanının bağımsızlığını kazanması ve bayraklarının özgürce dalgalanmasını sağladığımız için son derece gururluyum. Allah milletimize zeval vermesin, bizler her zaman göreve hazırız."

KKTC Ambargolara Rağmen Kendi Bayrağı Altında Özgür

1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün kendi bayrağı altında bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyor. Harekâtın üzerinden geçen 52 yıla ve adadaki etnik temizliğin durdurulmasına rağmen, Kıbrıs Türklerine yönelik haksız ekonomik ve siyasi uluslararası ambargolar ise etkisini sürdürmeye devam ediyor. Buna rağmen Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle her 20 Temmuz'u haklı bir onurla Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutluyor.

Chat GPT Image 21 Tem 2026 03 38 55
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