Şarkikaraağaç ilçemize sağlanacak doğalgaz için ilk kazmanın vurulması ve çiftçilere hububat tohumu dağıtımı için tören düzenlendi. Törenin ardından Kızıldağ Milli Parkı’nda devan eden sıcak asfalt çalışması yerinde incelendi.İlçede düzenlenen programa Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Şarkikaraağaç ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.Törendeki konuşmasına tedavi gördüğü hastanede bugün şehadet mertebesine ulaşan hemşehrimiz kahraman P.Uzmm.Çvş. Cemil Yavaş’ı anarak başlayan Vali Baruş vatanımızın şehitlerimiz sayesinde varlığını sürdürdüğünü söyledi. Vali Baruş Şarkikaraağaç ilçesine sağlanacak olan doğalgazın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.Programdaki konuşmalarına kahraman şehidimiz Cemil Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesine, Isparta halkına ve milletimize başsağlığı dileyerek başlayan TBMM Başkan Vekili Bilgiç ve Milletvekili Gökgöz de Şarkikaraağaç’a sağlanan doğalgazın ve dağıtılan hububatın hayırlı olması temennisinde bulundular.Konuşmalar sonrasında ilçeye sağlanan doğalgaz için ilk kazma dualar eşliğinde vuruldu.Ardından Vali Baruş, TBMM Başkan Vekili Bilgiç ve Milletvekili Gökgöz Tarımsal Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere hububat tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.İlçede düzenlenen program Kızıldağ Milli Parkı’nda devam eden sıcak asfalt çalışma alanında incelemelerde bulunulmasıyla son buldu.