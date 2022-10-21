ISPARTA'NIN OTO PLUS ALIM MERKEZİ PİLOT GARAGE

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Website:

ispartapilotgarage.com

''ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI'' ISPARTA OTO PLUS ALIM VE EKSPERTİZ MERKEZİ PİLOT GARAGE...

Araç satın almak isteyen müşteriler, letgo otoplus web sitesinden veya letgo uygulaması üzerinden yüzlerce ikinci el arabayı detaylı fotoğraflar yardımıyla inceleyebiliyor. Randevu alarak da istedikleri ikinci el arabayı Isparta Oto Plus alım merkezi Pilot Garage'daki danışmanlar ve TSE onaylı ekspertiz raporları eşliğinde detaylı bir şekilde görebiliyorlar.Sunulan 12 ay/20 bin km garanti sayesinde alıcılar alım sonrasında yaşanabilecek sorunlar için de güvence altına alınıyor. Ayrıca alıcılar dilerlerse 20 gün içerisinde iade imkanından da faydalanabiliyorlar.Şeffaf bir şekilde ilerleyen süreç boyunca müşteriler sürpriz bir masrafla karşılaşmıyor, arabanın TSE onaylı ekspertizi, 1 yıl garantisi ve noter masrafları otoplus tarafından karşılanıyor.Arabasını satmak isteyen müşteriler ise öncesinde otoplus web sitesinden veya letgo uygulamasından araba bilgilerini girip ücretsiz ön fiyat teklifi alıyor ve Isparta Pilot Garage otoplus merkezinden ekspertiz randevusunu oluşturabiliyor.Letgo otoplus Isparta hizmet noktasında bulunan eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteriler de teklifi uygun görürse noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme nakit olarak araç sahibinin hesabına yapılıyor.Bu imkanların yanı sıra hem alım hem satım sürecinde, otoplus’ın çözüm ortaklarıyla birlikte sağladığı; kapsamlı garanti, sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerle müşterilerin tüm ihtiyaçlarına tek bir noktadan cevap veriliyor.