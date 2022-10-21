Sürü Elemanı Yetiştirme ve Arıcılık Kursları Yapılıyor

T.C. ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : E-59916911-621.99-7426110Konu : Sürü Elemanı Yetiştirme ve Arıcılık Kursları YapılıyorBASIN BÜLTENİIsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sürü Elemanı Yetiştirme" ve "Arıcılık" kursları devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; Hayat Boyu Öğrenme Kursları kapsamında İlimiz Merkeze bağlı Koçtepe Köyünde Sürü Elemanı Yetiştirme kursu tamamlanmış olup, Güneyce Köyünde Sürü Elemanı Yetiştirme ve Arıcılık ile ilgili eğitimler devam etmektedir.Sürü Elemanı Yetiştirme Eğitimi kapsamında, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, çobancılık mesleğinin daha cazip hale getirilmesi amacıyla yapılan eğitimler Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekimler ve Zooteknistler tarafından 21 gün boyunca toplam 104 saat verilerek tamamlanacaktır.Eğitimde kursiyerlere; merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt işlemleri, hayvan besleme ve besleme hastalıkları, hayvan ıslahı, hayvan barınakları, sağım, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunma konuları başta olmak üzere hayvancılık ile ilgili pek çok konuda bilgilendirme yapılmaktadır.Arıcılık eğitimleri ise 17 gün sürecek olup, kursiyerlere teorik ve uygulamalı olarak toplam 84 saat eğitim verilecektir. Verilecek eğitimde Arıcılık Malzemeleri ve Bal Arısı Irkları, Koloni Bireyleri ve Düzeni, Mevsimsel Bakım ve Kışlatma, Bal Üretimi, Diğer Arı Ürünlerini Üretimi, Ana Arı Yetiştiriciliği, Ballı Bitkiler ve Gezginci Arıcılık ve Arı Sağlığı konuları anlatılmaktadır.Düzenlenen bu kurslarla; yetiştiricilere hayvancılık desteklemeleri, hayvan hastalıkları gibi konularda da uygulamalı ve teorik dersler verilerek daha eğitimli, bilinçli, modern şartlarda hayvancılık yapmaları için temel bilgiler eşliğinde uygulamalı ve pratik eğitimlerle desteklenerek gelişen ve değişen modern hayvancılık yapmalarına imkân sağlanması amaçlanmaktadır.Eğitimler sonucunda kursiyerlere Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecektir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü