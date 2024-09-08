Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır Isparta’yı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fatih Mehmet Kacır, bir dizi ziyaret ve açılış için Isparta’ya geldi. Bakan Kacır, Isparta Valiliği’nde Vali Aydın Baruş ve Isparta protokolü tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında, şehrin sanayi ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler masaya yatırıldı.

Bakan Kacır, esnaf ziyaretlerinde bulunarak ticaret hayatı hakkında bilgi aldı. Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde mermer, halı ve orman ürünleri üzerine açılan üç fabrikanın açılış törenine katılan Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin sanayi alanındaki kazanımlarına değindi. Fabrikaların 1,8 milyar TL'lik yatırım ile 160 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Sanayiye Büyük Destekler Bakan Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge yatırımları ve sanayi üretimindeki başarılara dikkat çekerek, özellikle HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi projelerin Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarında odak noktasına taşıdığını söyledi. Ayrıca, Isparta’da sanayiye sağlanan teşviklerle 55,2 milyar TL yatırımın ve 11.500 kişilik istihdamın önü açıldığını belirtti.

Vali Baruş'un Açıklamaları Isparta Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, şehrin üç organize sanayi bölgesinin durumu hakkında bilgi verdi ve halıcılık sektörünün önemini vurguladı. El halıcılığının azalmasına rağmen, yeni açılan tesislerle halıcılığın yeniden canlanabileceğini söyledi.

Bakan Kacır, ziyaretinin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıda bölgenin sanayi ve teknoloji yatırımlarına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.



