Koza Tekstil’de “3 Al 2 Öde” Kampanyası Başladı!

Koza Tekstil, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Firma, turuncu etiketli ürünlerde geçerli olan “3 Al 2 Öde” kampanyasını başlattı. Kampanya, Koza Tekstil'in tüm şubelerinde geçerli olup sınırlı stoklarla sunuluyor. Özellikle çocuk giyim, pijama, iç çamaşırı ve sütyen gibi kategorilerde avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Tüm şubelerinde devam eden kampanya, sınırlı süreyle müşterilerini bekliyor. Koza Tekstil, uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olmak isteyenleri mağazalarına davet ediyor.

Detaylar için şubeleri ziyaret edebilirsiniz!





