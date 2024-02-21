Erkekler İçin Sonbahar ve Kışın Trendi: "Harbi Perma" ile Tarzınızı Yeniden Keşfedin!

Isparta'da hizmet veren Yüksel Hair Concept, soğuk ayların vazgeçilmez saç trendi olan "Harbi Perma" ile erkeklerin tarzını şekillendiriyor. Saç modelleri artık sadece kadınları değil, erkekleri de etkisi altına alıyor. 2024'te de saç modasına yön veren Yüksel Hair Concept, perma ile erkeklerin stilini ön plana çıkarıyor. İşte neden "Harbi Perma" tercih edilmeli:

Neden Harbi Perma? Yüksel Hair Concept, uzman ekibiyle erkeklerin favorisi olan perma saç modelini daha da özel kılıyor. Perma, düz saçları kıvırcık ve dalgalı hale getirerek müşterilere uzun süreli bir şıklık vaat ediyor. Saçları ayrıştırma ve belirli bir yönde kıvırma tekniği kullanılarak istenen dalga modeli oluşturuluyor. İnce veya kalın tellere göre saçlar ayırdıktan sonra bigudilere sarılıyor ve ardından özel ürünler uygulanıyor. Bu sayede saçlar soğuk hava koşullarında bile formunu koruyor, doğal ve rahat bir görünüm elde ediliyor.

Soğuk Mevsimlerde Kullanım Kolaylığı Harbi Perma, sonbahar ve kış aylarında tercih edilmesinin yanı sıra aksesuarlarla kombinlendiğinde de şıklığını koruyor. Şapka veya bere gibi detaylarla tamamlandığında kıvırcık ve dalgalı saçlarla harika bir uyum sağlıyor.

Yüksel Hair Concept'in Özgün Yaklaşımı Yüksel Hair Concept, müşterilere sunduğu özel hizmetlerle diğer kuaförlerden ayrılıyor. Anatomik saç kesimi, protez saç, kişiye özel renklendirme gibi uygulamalarla her müşteriye özgün bir görünüm kazandırıyor.

İletişim Bilgileri:

Adres: Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi) 1017 Sokak. No: 8 (Türkiye Finans karşısında), Isparta

Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi) 1017 Sokak. No: 8 (Türkiye Finans karşısında), Isparta Telefon: 0 (531) 287 20 81

0 (531) 287 20 81 Instagram: @yukselhairconcept