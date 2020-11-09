GÜNTAÇ ADAYLILIĞINI AÇIKLADI



Ak Parti Isparta teşkilatında bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev yapan ve son olarak Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Salim Nuri Güntaç, İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Salim Nuri Güntaç açıklamasında; “Kuruluşundan bugüne içinde bulunmaktan büyük onur duyduğum ,il gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği, merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği ve son olarak da il belediye meclisi grup başkan vekilliği görevini icra ettiğim partimde geçmişle geleceği kucaklamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ortak aklın ve milli vicdanın sesi olarak kutlu davamızın bu zorlu yürüyüşünde memleketimize Isparta’mıza hizmet etmek adına teşkilat mensubu kardeşlerimizle de yaptığımız yoğun istişareler neticesinde partimizin teamülleri doğrultusunda istişari demokrasi yarışında , Isparta İl Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, hepsi birbirinden kıymetli siz dava arkadaşlarımın desteğini talep ederim.



Takdir genel merkezimizin takdir Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'INDIR...RABBİM yar ve yardımcımız olsun...” dedi.