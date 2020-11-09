GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI ELE ALINDI

Isparta İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Performans Programı tasarısı müzakerelerinde bugün İl Müdürlüğümüz yatırımları ele alındı.Performans görüşmelerinde sunum yapan İl Müdürümüz Murat Gevrek, ilimizin gençlik, spor ve yurt hizmetleri yatırımları hakkında bilgiler verdi.Toplantının son bölümünde meclis üyelerinin taleplerini dinleyen İl Müdürümüz Murat Gevrek, üyelerin sorularına kürsüden cevap verdi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü