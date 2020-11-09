Isparta'da İlk Defa Don Önleme Pervanesine Destekleme Ödemesi Yapıldı





Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. Etap kapsamında uygulanan proje ile Gönen İlçesi Senirce Köyünde bulunan 128 dekar elma bahçesinin olumsuz hava koşulları ve dondan korunması amaçlanmaktadır.İki adet don önleme pervanesi alımı yapılan bu projenin toplam tutarı 399.000 TL olup, 199.500 TL'lik kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılanacaktır.Don Pervanesi diğer adı ile Rüzgar Makineleri; çiçeklenme döneminde yukarı tabakada hapsolmuş sıcak havayı çekmek suretiyle bahçe yüzeyindeki soğuk hava ile karıştırıp sıcaklığı artırarak mahsulleri don olayına karşı koruyan bir sistemdir.Bu sistemler 10-11 metre uzunluğunda kuleden, 5 metre uzunluğunda kanatlardan oluşmakta böylece 170 BG dizel motor yardımı ile 60 dekarlık alanda dondan koruma sağlamaktadır.Kendi otonom meteorolojik sistemlerine (Termometre, Barometre, Rüzgar Gülü vb.) sahip olup, kendi kendine çalışabilmekte, ayrıca kendi yazılımı sayesinde uzaktan kumanda edilebilmektedir.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çalışmalarımız devam edecektir.Uğur TURGUT İl Müdürü V.