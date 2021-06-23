SALGINLA MÜCADELEDE AŞI SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından aşılama hizmetlerinin daha etkin verilmesi için Şehrin farklı noktalarında oluşturulan 6 mobil aşı merkezi ile aşı sırası gelen vatandaşlara randevu alamadan aşılama hizmeti veriyor.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Valilik önünde bu gün itibari ile randevu almadan vatandaşlara aşı hizmeti veren mobil aşı uygulama çadırını ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’dan devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, büyük bir fedakârlıkla çalışmalarına devam eden sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi.Vali Seymenoğlu, Isparta’da başka sağlık kuruluşları olmak üzere, yeni oluşturulan aşılama merkezlerinde de aşı sırası gelen tüm vatandaşlara randevu almaksızın aşılama işleminin gerçekleştirildiğini belirtti. Vali Seymenoğlu, “ OSB’de bulunan büyük işyerlerinde, belediye binamızda, AVM’lerde aşılama stantları oluşturuldu. Bu gün itibari ile de Valilik binamızın önündeki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında alternatif aşılama noktasını hazırladık. Bizim vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var, salgınla Devlet olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapıyoruz. İstiyoruz ki bu maskeden artık kurtulalım ve geçmişte olduğu gibi sosyal yaşamımıza tekrar başlayabilelim. Ama bunun da bilim insanlarına göre tek bir şartı var. O da aşılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Bende il Valisi olarak bütün vatandaşlarımızı başta hastanelerimiz olmak üzere oluşturduğumuz aşı noktalarında aşı olmaya davet ediyorum” dedi.Isparta’da 311 bin kişin aşı hakkı elde ettiğini kaydeden Sağlık İl Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, 188 bin kişiye ilk doz aşının yapıldığını söyledi. Dr. Karakaya; “aşılama hızlandıkça normal hayata daha hızlı döneceğiz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum hastanelerimiz başta olmak üzere kurduğumuz mobil aşı stantlarından aşılarını olabilirler” dedi.Aşı sırası gelen vatandaşlar ise , randevu almadan çok kısa bir süre içinde sağlık ekipleri tarafından aşılarını olduklarını belirterek, böyle bir hizmeti kendilerine sunan yetkilere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ve diğer merkezlerde oluşturulan mobil aşı standında vatandaşlar kısıtlama saatine kadar aşılanı olabilirler.