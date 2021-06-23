KAYMAKAM ADEM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK

EĞİRDİR’İN 2 DEV TESİSİ ARITMA TESİSİ VE TREKO MEYVE SUYU FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDULAR.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ilçemizin 2 dev tesisi Eğirdir Belediyesi Arıtma Tesisleri ve TREKO Meyve Suyu Fabrikasında incelemelerde bulundular.Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte Kızılçubuk Mahallesinde faaliyette bulunan Eğirdir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisleri ile Eğirdir-Kovada Yolu üzerinde faaliyette bulunan Treko Tarım Meyve Suyu Fabrikasında incelemelerde bulunarak bilgiler aldılar.Başkan Veli Gök, Eğirdir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’ni Kaymakam Çelik’e tanıtarak, tesis sorumlusu Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş ile birlikte tesisi gezdirdi. Kaymakam Çelik, ayrıca tesiste bulunan laboratuvarı gezerek suyun kalitesini de kontrol etmeyi ihmal etmedi.Eğirdir Belediyesi Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş yaptığı açıklamada; ‘İlçemizde oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması için Belediyemiz tarafından işletilmekte olan Atıksu Arıtma tesisi 1996 yılında yapılmıştır. 1998 yılı kesin kabulü yapılan tesis 2021 yılında oluşacak atıksu miktarına göre projelendirilmiş, ancak 1.Etap olarak 2011 yılı kapasitesine göre inşa edilmiştir. Belediyenin atıksu arıtma tesisi Kızılçubuk Mahallesi Mücevre Mevkiinde kurulmuştur. Ardından 2034 yılı nüfus ve 7944,7 m³/gün kapasitesine cevap verecek şekilde 2013 yılında revizyonu inşaatı tamamlanmıştır.Evsel nitelikli atıksular kanalizasyon hatları yardımıyla arıtma tesisimize ulaşmaktadır. Atıksu arıtma tesisimizde arıtılan atık sular Kovada Kanalına deşarj edilmektedir. Atıksu arıtma tesisimiz devamlı ve düzenli olarak çalıştırılmaktadır.Atıksu arıtma tesisimiz ve kanalizasyon hatlarının çalışması ve veriminin olumsuzluklardan etkilenmemesi için ıslak mendil ve benzeri atıkların atıksuya atılmaması ayrıca yağmur suyu oluklarınızı kanalizasyon hatlarına bağlanmaması yönünde uyarılarda bulunulmuştur.Arıtılmış suyun alıcı ortama verilmeden önce su yolu ile geçen hastalıklara neden olan patojenlerin ortadan kaldırılması için tesisimizde dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaktadır. Halk sağlığı açısından arıtma tesisimizde uygulanan klorlama işlemi süreçler içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.’ dedi.Daha sonra Kaymakam Çelik ve Başkan GÖK Eğirdir-Kovada Yolu üzerinde faaliyette bulunan Treko Tarım Meyve Suyu Fabrikasına geçerek incelemelerine devam etti. Fabrika yetkililerinden sektörün durumu başta olmak üzere meyve suyu üretiminde, meyveden fabrika rafına kadar gelen süreç hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, Eğirdir ekonomisine büyük katkıda bulunan işletmeye işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.TREKO Meyve Suyu Fabrikası Sahibi Sedat KUŞ yaptığı açıklamada; ‘Treko Tarım olarak Isparta İli Eğirdir İlçesinde Meyve suyu konsantresi üretim ve ihracatı yapıyoruz. Yerimizdeki meyve üreticilerimizin meyvelerini alıyoruz ve bunları meyve suyu konsantresi haline getirip dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Çiftçimizin üretiminden memnunuz. Çiftçimizin davranışında hasat döneminde özellikle meyve suyuna ayırdıkları miktarı bence daha titizlikle ayırıp daha çok meyve suyuna mal vermelerini geri kalanı depoya koymalarını daha uygun buluyoruz. Dolayısıyla bizde bu anlamda Aldığımız ürünleri daha iyi bir şekilde üretip yurt dışına satarız.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Bu yıl yaşanan sıkıntılardan dolayı elmada arz talep dengesinden doğan olumsuzluklardan sonra üreticilerimizin yanında olan ve fiyat dengesini üretici lehine koruyan TREKO ve MAVİDENİZ Meyve Suyu Fabrikalarına teşekkür ediyorum.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)