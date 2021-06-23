GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Bakanlık harekete geçti... 81 ile yeni genelge

Bakanlık harekete geçti... 81 ile yeni genelge
ISPARTA
68 Okunma
0
Son dakika haberi: Bakanlıktan 81 ile yeni genelge
Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına şiddetle mücadelede yeni genelge yayınlandı, detayları 81 ilin valiliğine gönderildi.

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 İl Müdürlüğüne “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu iç genelge gönderdi. Genelge kapsamında nüfusu 100.000’in üzerinde olan belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.
Bakan Derya Yanık, aile kurumunun temellerini sarsan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin her zaman öncelikli meselelerinden biri olduğunu söyleyerek, “Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz” dedi. Bakan Yanık, “Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. 3 bin 500 ASDEP personelimizi bu alanda aktif kullanarak mücadeleyi sahada bir üst aşamaya taşıyoruz. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Genelgede şiddet mağdurlarına daha etkin hizmet sunulmasını, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesini ve şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen tedbirler de yer alıyor. 

MADDE MADDE ALINACAK TEDBİRLER
  • Şiddet mağdurları SHM’lerde oluşturulan özel birim vasıtasıyla desteklenecek
 
  • *ŞÖNİM ve kadın konukevlerinin kapasiteleri artırılarak daha etkin hizmet sunması sağlanacak.
 
  • *Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde oluşturulan şiddetle mücadele irtibat noktalarının işlevselliği artırılarak, daha geniş kitlelere hizmet sunması sağlanacak. 
 
  • ASDEP personeli, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin görev alacak
 
  • * Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli saha çalışmalarında şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit ederek, risk odaklı çalışma anlayışı ile gerekli yönlendirmeleri yapacak ve gerekli durumlarda müdahale edecek. 
 
  • *Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın bilinilirliği artırılacak.
 
  • * Mağdurun ekonomik açıdan güçlenmesi için gerekli adımlar atılacak. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere sosyo-ekonomik destek sunan tüzel kişilerle gerekli işbirliği sağlanacak. Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak.
 
  • *Nüfusu 100.000’in üzeri olan il ve ilçe belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak. 
  •  Afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek
  • * Haklarında barınma yeri sağlanması kararı verilen kişilere, salgın hastalık, afet ve acil durumlarla mücadele dönemleri de dahil olmak üzere ilde bulunan konukevlerine ihtiyaç halinde ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt gibi yerlerde barınma hizmeti sunulacak.
 
  • * Sosyal hizmet müdahalesinin mağdura hızlı şekilde ulaştırılması ve etkin koordinasyonun sağlanabilmesi için kurumlar arası veri entegrasyon çalışmaları tamamlanarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ortak veri tabanı oluşturulacak.
 
  • * Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan, Risk Analiz Modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak.
 
  • Mağdur, ihtiyaç duyacağı tüm sosyal hizmet alanları hakkında bilgilendirilecek
 
  • * Bakanlığın hizmet birimlerine gelen tüm başvurularda, şiddet mağduruna hızlı ve kolay erişimin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Şiddet mağdurlarına sunulan hizmetlerde mağdurun ve çevresinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal hizmet alanları hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak.
 
  • * Hakkında önleyici tedbir kararı bulunanların Aile Eğitim Programına katılımı sağlanacak.
 
  • Boşanma süreci danışmanlığı daha etkin uygulanacak
 
  • * Boşanma sürecindeki çiftlerin boşanma danışmanlığı hizmetlerinden etkin yararlanmaları için Aile Mahkemeleri tarafından İl Müdürlüklerine yönlendirilmelerini sağlayacak işbirliği ortamı oluşturulacak.
 
  • * Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının daha etkin biçimde toplanması sağlanacak. İl ve ilçe düzeyinde toplantılar dönemsel olarak takip edilecek.
 
  • * Ulusal ve yerel düzeyde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumsal duyarlılığın ve topyekün mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına daha fazla ağırlık verilecek.
 
  • Kadına şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacak
 
  • * Şiddetin önlenmesinde erkek katılımını sağlamak için çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere tüm yaş grubundan erkeklere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları yapılacak
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZAM, ERKEN ÖDEME VE İKRAMİYE GELİYOR!
Bakanlık harekete geçti... 81 ile yeni genelge
ISPARTA İŞKUR'DAN HİBE DESTEĞİ DUYURUSU
Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!
​Vali Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
HAYDİ ISPARTA AŞIYA!
İşte yeni kararlar...Erdoğan: ''1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz''
VALİ SEYMENOĞLU “TÜM İMKANLARIMIZLA SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ”
Gri madde beyin için hayati öneme sahip!
Araç sahiplerine hızlı tazminat! TBMM'de yasalaştı!
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Milyonlarca vatandaşa müjde! İsteyen emekli olabilecek...
Adım adım hedefe... işte en son vaka sayıları
Aşıda müjdeli haber! Geri sayım başladı
TÜRKER AVM'DE HAZİRAN'A ÖZEL İNDİRİM BAŞLADI
Isparta'da bando takımı korteji ilgi gördü
Güller diyarı Isparta’mızda gül korteji düzenlendi
9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel Kabri Başında Anıldı
Yüz yüze ve telafi eğitim için karar!
Isparta'da 2021 Yaz Nişan ve Nikâh Kreasyonları Nidua’da
MİLLİ GURURUMUZ TÜRKİYE REKORU KIRDI
VE ARTIK ITKM'DE GERİ SAYIN BAŞLADI...
ISPARTARAY PROJESİ İÇİN BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! BAŞLIYOR...
DAVRAZ PREFABRİK İLE 4 MEVSİM KONFORLU YAŞAM!
UZAKTAN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-yazar-kasa-profilo-yetkili-teknik-servisiisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTARAY PROJESİ İÇİN BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! BAŞLIYOR...ISPARTARAY PROJESİ İÇİN BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! BAŞLIYOR...17 Haziran 2021
Isparta'da 2021 Yaz Nişan ve Nikâh Kreasyonları Nidua’daIsparta'da 2021 Yaz Nişan ve Nikâh Kreasyonları Nidua’da17 Haziran 2021
Isparta'da bando takımı korteji ilgi gördüIsparta'da bando takımı korteji ilgi gördü17 Haziran 2021
UZAKTAN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYORUZAKTAN ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR16 Haziran 2021
DAVRAZ PREFABRİK İLE 4 MEVSİM KONFORLU YAŞAM!DAVRAZ PREFABRİK İLE 4 MEVSİM KONFORLU YAŞAM!16 Haziran 2021
İşte yeni kararlar...Erdoğan: ''1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz''İşte yeni kararlar...Erdoğan: ''1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz''21 Haziran 2021
Adım adım hedefe... işte en son vaka sayılarıAdım adım hedefe... işte en son vaka sayıları18 Haziran 2021
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASIISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI20 Haziran 2021
9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel Kabri Başında Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel Kabri Başında Anıldı17 Haziran 2021
TÜRKER AVM'DE HAZİRAN'A ÖZEL İNDİRİM BAŞLADITÜRKER AVM'DE HAZİRAN'A ÖZEL İNDİRİM BAŞLADI18 Haziran 2021
Güller diyarı Isparta’mızda gül korteji düzenlendiGüller diyarı Isparta’mızda gül korteji düzenlendi17 Haziran 2021
Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!22 Haziran 2021
Milyonlarca vatandaşa müjde! İsteyen emekli olabilecek...Milyonlarca vatandaşa müjde! İsteyen emekli olabilecek...19 Haziran 2021
VE ARTIK ITKM'DE GERİ SAYIN BAŞLADI...VE ARTIK ITKM'DE GERİ SAYIN BAŞLADI...17 Haziran 2021
MİLLİ GURURUMUZ TÜRKİYE REKORU KIRDI MİLLİ GURURUMUZ TÜRKİYE REKORU KIRDI17 Haziran 2021
Yüz yüze ve telafi eğitim için karar!Yüz yüze ve telafi eğitim için karar!17 Haziran 2021
Macaristan’ın Antalya ilgisini artıralımMacaristan’ın Antalya ilgisini artıralım18 Haziran 2021
Isparta'da Kızılay Yeni Yerinde Kan Bağışçılarını Bekliyor!Isparta'da Kızılay Yeni Yerinde Kan Bağışçılarını Bekliyor!19 Haziran 2021
Aşıda müjdeli haber! Geri sayım başladıAşıda müjdeli haber! Geri sayım başladı18 Haziran 2021
Gri madde beyin için hayati öneme sahip!Gri madde beyin için hayati öneme sahip!21 Haziran 2021