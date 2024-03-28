Atilla Yeşilada'dan Uyarı: Dikkat Edin, Büyük Kayıplar Yaşanabilir!

Ekonomist Atilla Yeşilada, bir yatırım aracını işaret ederek büyük kayıplar yaşanabileceğini açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından borsanın en yüksek getiriyi sağlayacağını öne süren Yeşilada, neden fikrini değiştirdiğini açıkladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Borsa Yatırımının Potansiyeli: BIST100 endeksinin dolar bazında bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 civarında prim yapabileceğini belirten Yeşilada, önceki açıklamalarının tam tersini dile getirdi. Bu değişikliği, uluslararası fon yöneticilerinin Türkiye'ye olumlu yaklaşımının artmasına bağladı. Riskli Yatırım Uyarısı: Ancak, Yeşilada tüm bu süreçlerin hızlıca değişmeyeceğini ve hala seçim sonuçlarının beklenmekte olduğunu belirtti. Türkiye'nin ekonomik istikrara kavuşması ve kredi notunun yükselmesi durumunda borsanın prim yapabileceğini ifade etti. Kayıp Potansiyeli: Yeşilada, gayrimenkul yatırım ortaklarının kaybedebileceğini vurgulayarak, konuta olan talebin düşeceğini öne sürdü. Ancak, ekonomik istikrarın sağlanması durumunda Türkiye'nin hisse senetlerinin prim yapabileceğini belirtti.

Yeşilada'nın uyarısı, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyor ve büyük kayıplar yaşanabileceğine işaret ediyor.