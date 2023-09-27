Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, Vali Aydın Baruş'u Ziyaret Etti

Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti. İl Müftüsü Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen temaların ön plana çıkarıldığı bu özel haftada, 2023 yılının temasının "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" olarak belirlendiğini ifade etti.

İl Müftüsü Şahin, bu hafta boyunca düzenlenecek olan etkinlikler ve programlar hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi. Din görevlilerinin önemine vurgu yaparak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Vali Aydın Baruş, din görevlilerinin çalışmalarında başarılar diledi.

Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, din görevlilerinin toplum içindeki önemine ve bu haftanın anlamına dikkat çekildi.