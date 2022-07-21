SAĞLIKLI BEYAZ LEZZETLER İÇİN TONTON SÜT ŞARKÜTERİ



Tonton Süt Şarküteri'de bulunan süt ürünleri:Tonton Süt Çiftliği'ndeki Red Holstein cinsi süt verimliliği ve yağ oranı yüksek ineklerlerden el değmeden sağılan sütlerden üretiliyor.



Peynir, kaymak, yoğurt, tereyağı, kaşar gibi ürünler kahvaltıların olmazsa olmazıdır. Protein ve kalsiyum deposu bu ürünlerden en iyi şekilde istifade etmenin yolu ise doğal ürünlerinden geçer. Tonton Süt Şarküteri'deki organik inek sütünden elde edilen bu ürünler ile daha sağlıklı besleneceksiniz.

Ürün çeşitlilği, Tezelik ve

Uygun fiyat!



Sağlıklı nesiller için Tonton Süt Şarküteri...

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