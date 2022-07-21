Keçiborlu İlçesi Kuyucak Köyünde iris çiçeği ile başlayan gül ile devam eden görsel şölen yerini bu sıralar mor rüya lavantaya bıraktı.Sezon yeni başlamasına rağmen lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bahçelere yerli ve yabancı turistler büyük ilgi göstermektedir. Ziyaretçiler daha köye girmeden eşsiz lavanta kokusunu içlerine çekerek büyülenmektedirler. Üreticilerden bilgi alan ziyaretçiler, dondurmadan bala kadar, lavantadan üretilen birçok ürünü tatma imkânı bulmakta ve yöresel ürünleri satın alarak üreticilere destek olmaktadır.Hasat edilen lavantalar distilasyon fabrikalarında işlenerek lavanta yağı ve suyu elde edilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Lavanta yağı ve suyu kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılmaktadır.2016 yılında uygulanan Lavanta Kokulu Köy Projesi ile adı Türkiye sınırlarını aşan Kuyucak Köyü'nde kırsal turizm ile çiftçilere alternatif gelir sağlanmış oldu. Çiftçilerin gelir düzeylerinde önemli ölçüde artış meydana geldi.İlimiz lavanta üretiminde birinci sırada yer almaktadır. 2021 TÜİK verilerine göre ilimizde 7.032 dekar alanda Lavanta üretimi yapılmakta ve 1.436 ton ürün elde edilmektedir.