Isparta ili Merkez ilçesi Bozanönü köyünde 10 Temmuz 2022 tarihinde M.Ö. isimli şahsa ait tarlasından sulama amaçlı kullandığı trafo içerisinden bakır kabloların çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.S. ve M.G. isimli şüpheliler. Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar neticesinde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.