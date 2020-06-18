Sağlık ocağını zemin kata taşıdı,vatandaş için zoru kolaylaştırdıIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiğinden buyana her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.Bahçelievler Mahallesi Sosyal Tesislerinin ikinci katında bulunan ancak özellikle yaşlı ve engellilerin hizmet almakta oldukça zorlandıkları sağlık ocağı hizmetini zemin katta bulunan alışveriş merkezinin tahliyesini gerçekleştirerek buraya taşıdı. Yapım işi tamamlanmak üzere olan sağlık ocağı önümüzdeki günlerde daha modern bir yerde vatandaşlara hizmet verecek. Böylelikle hizmet almakta güçlük çeken ve başka yerlere gitmek zorunda kalan özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların hayatları kolaylaştırılmış olacak.Bahçelievler Mahallesi Sosyal Tesislerinin üst katında bulunan sağlık ocağını zemin kata alacaklarını ve bu yöndeki tadilat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz yapım işi devam ediyor, bir ay dolmadan bize telim edilir. Binaya gittiğimde üst kata çıkmakta ben zorlandım. Üst katta sağlık ocağı var. Altta, zeminde belediyeye ait sağlık ocağı yapılabilecek yer markete kiralanmış. ‘Yaşlılar buraya nasıl geliyor’ diye sorduğumda ‘koluna giriyoruz’ cevabı verdiler. Engelli vatandaşlarımız çıkamıyor, onlar içinde kapının altına küçücük bir yer yapmışlar orada işlemlerini yapıyorlar. Bu bize yakışır mı? Bizde markete ‘burayı boşaltın, sağlık ocağı yapacağız’ dedik. Sağlık Ocağımızda üç doktor var, vatandaşımız hiçbirisinden istifade edemiyor, başka düzayak yerlerde tedavi olmaya çalışıyor. Zemin katı şimdi sağlık ocağı olarak düzenliyoruz ve kısa sürede hizmet vermeye başlayacak” dedi.Mahallelerindeki sağlık ocağının ikinci katta olmasından dolayı yaşlı ve engelli vatandaşların sağlık hizmeti almakta zorlandıklarını dile getiren Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Bardak sağlık ocağının zemin kata indiğini söyledi. Muhtar Bardak, “Mahallemize verdiği değerden, sağlık ocağımıza gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanım Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.