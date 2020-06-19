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COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA

Bağırsak tembelliğine ve kabızlığa son! Coffeetox Isparta Bayisi Nane Limon Aktar...

COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA
ISPARTA
G.Tarihi: 19.06.2020 00:45
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COFFEETOX ISPARTA BAYİSİ NANE LİMON AKTAR - COFFEETOX İLE BAĞIRSAKLARINIZ ÇALIŞACAK!
Isparta'da Türk Kavesi, bitkisel cilt bakımı ve zayıflama ürünleriyle öne çıkan Nane Limon Aktar, Coffeetox bayiliğini aldı. Bitki Uzmanı Leyla Öztürk bu ürünle ilgili ayrıntıları Isparta Haber'e açıkladı.

 ''Coffeetox, içerisinde hiç bir katkı maddesi veya kimyasal barındırmayan, % 100 doğal bir gıdadır. Haliyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve denetimi ile üretilmektedir. 
Güney Amerika’da yetişen çok özel ve çok güçlü bir yeşil kahve ile yalnızca Tibet’te bulunan yeşil çay, üzüm çekirdeği, kiraz sapı, ısırgan otu tohumu, mısır püskülü, hibiskus, çörek otu, keten tohumu, mate yaprağı, funda ve biberiyeden oluşan bir gıda maddesidir.

Paket veya raf ömrü uzun olsun diye, asla kimyasal ya da tatlandırmak için dahi, her hangi bir katkı maddesi kullanılmamıştır.!
Vücutta yağ yakımını, ne yedikleriniz ne de yaptığınız egzersizler sağlar. O işi yapan, Leptin hormonudur.

PEKİ, COFFEETOX TAM OLARAK NE YAPAR?
Coffeetox, bugüne kadar yediğimiz yiyeceklerin bağırsak duvarlarında oluşturduğu kabukları çözüp, içtiğiniz suyla birlikte bu kabukları vücuttan atarken, üstü örtülen sinir uçlarının da ortaya çıkmasına ve Leptin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur.
Yediğimiz yiyeceklerin bağırsak çeperlerinde, yani bağırsak duvarlarında oluşturduğu kabuklar, zamanla kalınlaşır ve bağırsak akış alanını daraltır. (Tıpkı mutfak lavabo giderinin zamanla tıkanması, çaydanlık dibinin kireçlenmesi veya eski kömür sobalarının bacalarının ya da borularının dolması gibi…) Bu durum, toksin zehirlenmesi ile birlikte
bağırsak tembelliğine, kabızlığa ve yağ depolanmasına da neden olur… Böylece ayrıca kilo alır, şişmanlar ve ağırlaşırız.!
Bağırsaklarınızı Mutfak lavabosunun gider borularına benzetebilirsiniz.
Nasil ki zamanla bu borular, yosun tutup, kabuk bağlar ve bazı yiyecek artıkları yüzünden tıkanır ve kapanırsa, insan bağırsağı da aynı şekilde kabuk bağlar ve tıkanır. Doğal olarak, olması gereken 3 cm’lik bağırsak akış alanı, daralmaya başlar. Ancak, bağırsaktaki sinirler sayesinde, bu 3 cm’lik akış alanı muhafaza edilir ve bağırsaklar enlemesine genişlemeye, bir diğer deyişle dolmaya başlar
Bununla birlikte bazı kişilerde bu durumda, bağırsak tembelliği ve kabızlık da baş gösterir. Sadece bununla da kalmayıp, vücut bu bölgede özel bir yağlanma yaparak, bu alanı korumaya alır. Şu an kurtulamadığınız kiloların esas nedeni de budur…
Ne zaman ki bağırsaklarda oluşan bu kabuklar kalkar ve vücuttan atılır, o zaman sistem normale döner ve siz tekrar eski sağlıklı halinize dönersiniz.
Günde 1 defa, aç karnına ve akşam yemeklerinden yarım saat önce kullanılır. Bununla birlikte bazı kişilerde bu durumda, bağırsak tembelliği ve kabızlık da baş gösterir. Sadece bununla da kalmayıp, vücut bu bölgede özel bir yağlanma yaparak, bu alanı korumaya alır. Şu an kurtulamadığınız kiloların esas nedeni de budur… Ne zaman ki bağırsaklarda oluşan bu kabuklar kalkar ve vücuttan atılır, o zaman sistem normale döner ve siz tekrar eski sağlıklı halinize dönersiniz. Bağırsaklardaki Candida zararlı bakterisi tatlıyla beslendiği için, meyve suyu ile “1 silme çay kaşığı” ölçüsünde alıyoruz.
Böylece mide bunu, komposto olarak değerlendiriyor ve ürünün bağırsağa inmesi bu şekilde daha kolay, etkisi de daha güçlü oluyor.

ARDINDAN 2 SAAT ila 4 SAAT İÇERİSİNDE, BAĞIRSAK DUVARLARINDA OLUŞAN TAŞLAŞMIŞ KABUKLAR ÇÖZÜLÜP, İÇTİĞİMİZ SULARIN DA SAYESİNDE, VÜCUTTAN ATILIYOR.
Kavun, kiraz, kayısı, mürdüm eriği, dut veya incir gibi %100 doğal olan ve zerre kadar dahi katkı maddesi içermeyen Coffeetox yeşil kahve ekstresinin bilinen bir yan tesiri yoktur.!!!''

Adres: Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA
Telefon: (0246) 232 69 69
 
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