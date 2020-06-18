

Karar No : 2020 - 57 -

Karar Tarihi : 18/06/2020





Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 18.06.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.



Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Koranavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır.

Bu çerçevede;

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.05.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olması getirilmiş ve yasağa aykırı hareket edenlere 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmakta iken 19.06.2020 tarihinden itibaren maske takma yasağı zorunluluğuna uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 18.06.2020



