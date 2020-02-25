Son Başbakan Binali Yıldırım, ISUBÜ’nün Sanayi -Üniversite İşbirliğine Değindi

SDÜ tarafından verilen “Fahri Doktora Payesi” için Isparta’ya teşrif eden Son Başbakan Binali Yıldırım Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden övgüyle bahsetti. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, son Başbakan Binali Yıldırım’ı protokol ile birlikte karşılarken Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kuruluş amacını ve faaliyetlerini kısaca anlatma fırsatı buldu.Fahri Doktora Payesi programında uygulamalı eğitimin öneminden bahseden Binali Yıldırım, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin sanayi üniversite işbirliğine de değindi.Binali Yıldırım; “Üniversiteye sahip iller, gelişme ve kalkınmada daha hızlı gelişiyor. Üniversitesi olan şehrin havası da değişiyor. üniversiteli gençliği ile diğer dinamikler, şehir için birlikte daha fazla kafa yoruyor, daha fazla proje geliştiriyor, şehrin gelişmesi için çaba sarf ediyorlar. Türkiye’de 18 yılda üniversitede okuyan öğrenci sayısı iki katına çıktı. Üniversitelerimizin hedefi sadece öğrenci yetiştirmekle sınırlı değil. Üniversitelerin, bulundukları ilde ve bölgede karşı karşıya olunan her konu ile ilgili sorumlulukları var, görevleri var. Özellikle üniversite sanayi iş birliği hep konuşulan bir meseledir. Üniversiteler, “sanayiye bizimle yeteri kadar temas kurmuyorlar, birlikte çalışmıyorlar” diye eleştiriler getirilir. Sanayi de tam tersini söyler. Ama geldiğimiz noktada, adım adım buradaki kopukluğun azaldığını ve daha fazla kaynaştıklarını görüyoruz. SDÜ’den ayrılarak şehrimizde ikinci üniversite olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ana amaçlarından birisi sanayi üniversite işbirliğidir. Yeni üniversitemiz üniversite-sanayi kopukluğunu giderecektir. Uygulamalı eğitimle bu tür eleştirilerin önüne de geçilmiş olacaktır” dedi.