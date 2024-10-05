81 İlde Okullar 1.5 Gün Tatil Edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Ekim ayında öğretmen ve öğrenciler için 1.5 günlük bir tatil yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan belirli gün ve haftalar takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 81 ilde okullar tatil olacak.

Açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar yarım gün tatil edilirken, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil ilan edilecek. Bu düzenleme ile Cumhuriyet Bayramı’nın coşkulu bir şekilde kutlanması hedefleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Önemi

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan ulusal bir bayramdır. 1925 yılında millî bayram olarak ilan edilen bu günde, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatil yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in onuncu yılı kutlamaları sırasında verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, 29 Ekim’i "En büyük bayram" olarak nitelendirmiştir. Bu tarihte her yıl stadyumlarda törenler düzenlenir, akşam ise fener alaylarıyla bayram coşkusu devam eder.