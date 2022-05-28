Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!
Bohem Giyim Stilinin Nabzı İda Butik'te de atıyor!
İda Butik'in otantik ve organik yaz giyim ürünleri, çiçekli desenleriyle Isparta'da etnik rüzgarlar estiriyor, yazın sıcak havasını adeta serinletiyor. Akdenizin otantik sahil ambiyansını İda Butik sizlere getiriyor.
İda Butik; Otantik Kadın ve Erkek giysiler, Elbiseler, Bohem tarz giyim ürünleri, Pançolar, Şalvarlar, Şallar, Etekler, Boho Esintili Çantalar, Şapka ve Takılar ile yaz günlerinde rahat bir giyim sunuyor. Bir çok kişi bu aylarda terletmeyen ve sağlık açısından da %100 Pamuklu kumaşlardan elde edilen etnik kıyafetleri tercih ediyor.
Özgürlüğü ve konforu giyim tarzına yansıtmak için doğru adrestesin. En şık ve en etkileyici parçaları İda Butik'te bulabilir ve gardırobuna etnik stilin hakim olmasını sağlayabilirsin. Üstelik tamamı doğal kumaşlar kullanılarak hazırlanıyor.
Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken etnik desenli bohem elbise modelleri konforu bambaşka bir boyutta yaşamayı sağlıyor. Çiçek desenleriyle çok daha etkileyici bir form kazanmış olan mini, midi ya da maksi boy etekli elbiseler arasında günlük kullanıma uygun modelleri de göreceksin. Bu bohem elbise tasarımları gardırobunun yıldızı olacak!
Kadın ve erkek, otantik giyim, etnik giyim ve bohem giyim modelleri doğal kumaşların rahatlığıyla İda Butik'te...
''Doğallık ve rahatlık ürünlerimizde hep olsun istiyoruz.''
Bilgi: 0532 584 08 38
Adres: Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3 ISPARTA
İda Butik mağazasında buluna koleksiyonlardan kareler...