Bilgisayarınızı ne kadar sıklıkla temizletiyorsunuz ?

Günümüzde insan hayatının önemli araçlarından biri olan bilgisayar teknolojilerinin bakımı, performans ve uzun ömürlülük için aksatılmadan yapılmalı.

Uzun süre temizlenmeden kullanılan bilgisayarlar içindeki tozlanma nedeniyle önce yavaşlamaya başlıyor, sonra ise tamamen yanabiliyor.

Günümüzde insan hayatının önemli araçlarından biri olan bilgisayar teknolojilerinin bakımı, performans ve uzun ömürlülük için aksatılmadan yapılmalı. Mobil araçlar olduğu için farklı ortamlarda kullanılan ve belli bir sürenin ardından soğutma sistemleri yıpranabilen cihazların iç temizliklerinin yaptırılması ısınma, performans düşüklüğü gibi sorunları en aza indiriyor.

Kullanıcıların cihazın dış kısmından göremediği bölümlere biriken toz ve pislikler ısı sorununu ortaya çıkarıyor. Özellikle yaz aylarında. Bazı kullanıcıların bilgi ve birikimi olmadan ettikleri müdahale, cihaza temizleme işleminden daha maliyetli hasarlar verebiliyor.

“Dizüstü bilgisayarlarda periyodik bakım şart”

Konuyla ilgili konuşan Maksimum Bilgisayar Yöneticisi İlhan Çoban, notebook ve laptop gibi taşınabilir bilgisayarların iç kısımlarının ve soğutma sistemlerinin masaüstü bilgisayarlara göre daha küçük ve karmaşık olduğunu ifade etti.

Taşınabilir cihazların diğerlerine göre daha çabuk yıprandığını belirten İlhan Çoban,

diye konuştu.

“Bakım bilgisayarın ömrünü uzatır”

Tozdan dolayı ısınan bilgisayarlara yapılan işlemleri anlatan İlhan Çoban, yapılan bakımların bilgisayarın performans açısından olumlu etkileri olduğunu ifade etti. İlhan Çoban,

ifadelerini kullanarak bakımın önemine değindi.

“Temizlenmeyen fan anakarta mal olabilir”

Kullanıcının cihazına uygulanan işlemleri sıralayan İlhan Çoban, bilgisayar kullanıcılarının yapılan temizlik işlemlerini evde kendilerinin yaptıklarında 7 bin lirayı bulan maliyetlere yol açabileceğini belirtti.