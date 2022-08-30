Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı

Bugün, milletçe Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşamaktayız. Tarihimizdeki bu önemli ve kutlu günü gönülden tebrik ediyorum.

1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi “Başkomutanlık Meydan Muhaberesi” ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos Zaferi’nin en önemli sonucu ise bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeni zaferler için yeniden çıkışının ilanıdır.

Unutulmamalıdır ki, bugün de güçlü Türkiye’yi görmezden gelmeye çalışanlar bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin tezahürleridir. Milletimiz o zaman nasıl yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa bugün de daha güçlü ve daha azimli bir şekilde düşmanların heveslerini boşa çıkartmakta zorlanmayacak; her zaman da tarih sahnesinde muvaffak olacaktır.

Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bu vatan için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI