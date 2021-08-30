Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı

Ağustos ayı içerisinde hem Türklere Anadolu kapılarının açıldığı büyük Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümünü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü milletçe gururla kutluyoruz.Devletimiz, yüzlerce yıldır topla tüfekle cephelerde verdiği mücadeleyi, küresel dünya ölçeğinde bugün de farklı alanlarda sürdürmektedir. Türk ve Müslüman toprağı yüzlerce yıllık tarihinde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmuş, tüm tehditlere ve saldırılara karşı dimdik ayakta kalmıştır. Türkiye, bugün çok daha güçlü bir devlettir. İşte bizi güçlü kılan, kahramanlıklarıyla ve dayanışmasıyla tarih sahnesinde öne çıkaran bu birlik ve beraberlik ruhudur. Bize zarar vermek isteyen şer odaklı işbirlikçilerin birlik ve beraberliğimize zarar veremeyeceklerini bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha anımsatmak isterim.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bizi geçmişin şanlı tarih sayfalarından dersler çıkararak geleceğin yeni ve güçlü Türkiye’sine ulaştıracak feyzi ve inancı pekiştirmesini diliyorum. Bu vesile ile de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, şanlı zaferleriyle tarihe sığmayan büyük Türk komutanlarımızı ve 15 Temmuz’da yeni bir Türkiye’nin sabahını inşa eden şehit ve gazilerimizi de şükran ve saygıyla anıyorum.