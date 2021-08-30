ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS

ZAFER BAYRAMI MESAJI



Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan, bağımsızlık ve hür yaşa-ma kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz, şanlı ordumuz ve milletimizin birlikte yazdığı kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer bayramının 99. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos günü kahraman ordumuzun ve Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle topyekûn verdiği mücadele sonucunda elde ettiği kutlu zaferle sonuçlanan bu mücadele, Türk Ulusunun kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da ortaya koymuştur.

Yüce Türk Milleti, kısıtlı imkânlar ve zorluklara rağmen vatan toprağını müdafaa etmiş ve bu zaferle dünyadaki birçok mazlum millete örnek olmuştur. Bizlere düşen görev, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve azimle, ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı koruyup muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak; sosyal, kültürel ve ekono-mik bakımdan daha da güçlendirmektir.

Bu vesileyle Aziz Milletimizin ve Ispartalı hemşerilerimizin Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum.