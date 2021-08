Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 30 Ağustos Zafer

Bayramımızın 99. Yılı münasebeti ile bir mesaj yayımladı .



Başkan Gök mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve fedakar vatan evlatlarımız sayesinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin 99. yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşıyoruz. Canı pahasına bağımsızlığını ve hürriyetini koruyan ve bu uğurda neler yapabileceğini 30 Ağustos 1922'de bütün dünyaya kanıtlayan milletimiz, her zorluğun altından birlik, beraberlik ve kararlılık duygularıyla daha da başarılı olarak çıkmayı başarmıştır. Bugünde aynı mücadeleyi her türlü terör örgütüne karşı sürdüren milletimiz geçmişten aldığı toplum olma bilinciyle bütün şer odaklarının üzerine giderek canı pahasına topraklarını ve bayrağını korumaktadır. Yokluklar içerisinde büyük fedakârlıklarla temelleri atılan Cumhuriyetimiz de milletimizin azmi, kararı ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınarak güçlenmekte ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu millet tarih boyunca olduğu gibi bugün de, yarın da bu kararlılıkla milli birlik ve beraberliğini koruyarak, varlığını sürdürecek ve bu topraklarda ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıracaktır. Eğirdir’imiz de 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar iline yaptığımız anlamlı ziyaret ile Eğirdir’imizin o tarihte gösterdiği Milli Mücadele’yi bugünde ecdadımızı yadederek göstermiş olduk. 30 Ağustos Zafer Bayramımız gün boyu sürecek programlarla kutlanacaktır, tüm halkımızı bugün yapılacak olan Zafer Bayramı Kutlamaları içerisinde bulunan ve akşam saat 19.00’de Babasultan kavşağından başlayarak Eğirdir Hükümet Meydanında devam edecek Sünnet Şöleni ve Profesyonel Kick Boks etkinliklerine katılmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyorum" dedi.