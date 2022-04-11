Isparta Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan ayı özel programında Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Ramazan konulu konferans verdi. Konferansın ardından Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Isparta Belediyesi’nin kurmuş olduğu Ramazan çadırında binlerce kişi birlik ve beraberlik içerisinde hayırseverlerin ikramıyla iftarlarını açmaya devam ederken, diğer yandan Ramazan ayına özel programlar sürüyor. Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programlarda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak edebiyat, tarih, psikoloji ve din konuları üzerine birçok eseri bulunan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Ramazan konulu konferans verdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de takip ettiği konferansta Vakkasoğlu, Ramazan ayının amacının Allah’a daha çok yaklaşmak olduğunu belirterek, “Yaklaştık mı, yaklaşmadık mı, yaklaştıysak gönlümüzdeki sevgi daha çok coşacak. Aileler evlatlarını daha sevgiyle kucaklayacak. Öğretmenler öğrencilerine öyle bakacak. Allah’ın Kur’an da emrettiği ‘müminler ancak kardeştir’ hakikatini yakalayacağız. Başka çıkar yolumuz yoktur” dedi.Konferansın sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vehbi Vakkasoğlu’na Isparta’nın simgesi gül ve lavanta tablosu hediye etti. Başkan Başdeğirmen, “Hocam çok farklı sözlerle bizlere ders verdi. Hocamızın ağzına sağlık. Böyle güzel ortamlarda sizlerle birlikte olmak her zaman dileğimizdir. Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu da Isparta’yı özlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Ziyaretin Ramazan ayında gerçekleşmesi ve konferansın konusunun Ramazan olmasının ayrı bir keyif olduğuna değinen Vakkasoğlu, “Burada olmaktan çok mutlu oldum. Belediyelerimizin bu tür faaliyetlere önem vermesi beni sevindiriyor ama Isparta gibi ruhlu şehirlerde bu işe önem göstermek daha da önemli. Örnek bir faaliyet olmasını diliyorum. Başta sevgili başkanımızı, emek verenleri ve kültüre, sanata, inanca değer veren Ispartalıları bu vesileyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.Konferansın ardından Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada Furkan Tayyip Çelik birinci olurken, Mustafa Eryılmaz ikinci, Murat Mehmet Daldal üçüncü ve Halil İbrahim Kıymık dördüncü olmuştu. Öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu tarafından verildi.Program yarışmada birinci olan Furkan Tayyip Çelik’in Kur’an tilavetiyle sona erdi.