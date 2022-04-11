Isparta Belediyesi, Mimar Sinan Camii etrafında çevre düzenlemesi yapacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak ile birlikte bölgede uygulanacak projeye ilişkin istişarelerde bulundu.Isparta Belediyesi, cadde ve meydanlarda yaptığı düzenlemeler ile şehre estetik görünüm katmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde birçok çalışmaya imza atılırken, şimdi de Mimar Sinan Camii etrafında çevre düzenlemesi yapılacak. Uygulanacak projede Mimar Sinan Camii’nin duvarları kaldırılacak ve meydanda düzenleme çalışması yapılacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak ile birlikte Mimar Sinan Camii etrafında uygulanacak projeye ilişkin istişarelerde bulundu. Cami avlusu ve meydanda Bölge Müdürü Lütfi Karabacak ile incelemeler yapan Başkan Başdeğirmen, projeye ilişkin bilgiler verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meydan düzenlemesi için drenaj çalışması yapılacağını belirterek, “Caminin duvarını kaldırıyoruz. Meydanı da bir düzene getireceğiz. Bir tarafı yapsak diğerini yapmasak olmuyor. Üzüm Çarşısı’nı beklesek bu sefer cami önündeki meydan çok kötü. O yüzden meydanı düzenli bir hale getireceğiz” dedi.Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak de çalışmalarla ilgili gerekli olan desteği vereceklerini ve çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meydanda uygulanacak projede doğal taş kullanmak istediklerini belirterek, “Doğal taşlar için model seçeceğiz, güzel bir şey olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.