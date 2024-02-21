Rakıya Büyük Zam Geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rakıya yüzde 5 oranında maliyet zammı uygulandığını duyurdu. Aybaş, bu artışın ardında yaşanan yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti.Yaşam maliyetlerindeki sürekli artışın bir sonucu olarak birçok ürüne yapılan zamlarla birlikte, rakı da zamdan nasibini aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, asıl büyük zamların ise 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim sonrasında geleceğini vurguladı.Aybaş'ın ifadesine göre, önümüzdeki günlerde rakı fiyatlarına yapılacak olan daha büyük zamlar, tüketicilerin satın alma gücünü daha da düşürebilir ve bu içkiden zevk almak isteyenleri olumsuz etkileyebilir.