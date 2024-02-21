Kamu İşçilerine Seyyanen Zam Geldi

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, kamu işçilerini sevindirecek bir gelişmeyi duyurarak, toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın kamu işçilerine de yansıtılabileceğini belirtti. Bu haber, kamu işçileri arasında sevinçle karşılandı ve beklentilerini artırdı.Kamu Çerçeve Protokolü'nde yer alan düzenlemelerle 31 Aralık 2023'te yüzde 32,57 oranında bir artış yapılmış, ancak hayat pahalılığı nedeniyle bu artışın maaşları erittiği ifade edilmişti. Kamu işçileri, sosyal medya üzerinden seyyanen zam taleplerini dile getiriyorlar ve bu beklentiler, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı'nın yaptığı açıklama sonrasında daha da arttı.Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, işçilerin geçim sıkıntısı ve artan maliyetlere karşı talepleri dile getiriliyor. Özellikle seyyanen zam talepleri öne çıkıyor ve kamu işçileri, bu iyileştirmenin hemen şimdi gerçekleşmesini istiyorlar. Türk-İş Başkan Yardımcısı ile sarı sendikaların tutumunu eleştiren paylaşımlar da dikkat çekiyor. Kamu işçileri, çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen sendika temsilcilerine karşı seslerini yükseltiyorlar ve haklarını arama konusundaki kararlılıklarını sürdürüyorlar.