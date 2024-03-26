

PTT'den Emeklilere Özel Nakit Desteği

PTT, 2024 yılı için SSK, BAĞ-KUR, çiftçi emeklisi ve emekli sandığı emeklilerine özel olarak düzenlediği 100 bin TL nakit destek kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile ilgili detaylar açıklandı ve emeklilere büyük bir fırsat sunuldu.

Emeklilerin bu nakit desteğinden faydalanabilmeleri için tek gereken şart, maaşlarını PTT üzerinden almalarıdır. Aktifbank ve PTT işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu kampanya kapsamında, emeklilere 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere verilen banka promosyonunun iki katına çıkarılmasının ardından, PTT'nin emeklilere yönelik bu kredi desteğiyle ilgili açıklaması, emekliler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Düşük maaşlar ve ileri yaşları nedeniyle bankalardan kredi çekmekte zorlanan emekliler için sunulan bu devlet destekli kredi, PTT ve Aktifbank iş birliğiyle sağlanacak. Böylece, maaşlarını PTT üzerinden alan emekliler, bankalara gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

PTT'nin sunduğu özel kredi, 3 yıl vadeli olacak ve emeklilere özel olarak tasarlanmıştır. Kredi limiti 100.000 TL'ye kadar çıkartılabilecek ve ödeme planı emeklilerin bütçesine uygun şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, 10.000 TL'lik bir kredi çeken bir emekli, aylık 869,01 TL ödeyerek borcunu 36 ayda tamamlayabilecektir.